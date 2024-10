Esquiva Falcão dá show no Fight Music Show 5 e propõe revanche a Hebert Conceição

"Quero lançar um desafio para o próximo Fight Music Show. Perdi o último combate para o campeão olímpico Hebert Conceição, que deve estar me assistindo agora, porque é meu fã. Ele falou que é meu fã. Então, Hebert, quero minha revanche com você no próximo Fight Music Show. Quero que você aceite, quero ver se você é homem, se você é um campeão olímpico de verdade para aceitar uma revanche. Assim como aceitei a revanche para o Morramad, quero ver se você é homem para aceitar uma revanche do Esquiva Falcão no ringue. Vou te vencer e te mostrar que eu não estava preparado para a última luta. Agora, vou me preparar para ganhar de você", declarou o atleta.

Registro de Esquiva no boxe

Esquiva Falcão, de 34 anos, é um dos pugilistas mais importantes do Brasil. O lutador iniciou sua trajetória no boxe profissional em 2014 e, apesar da boa reputação conquistada no esporte, só conseguiu se colocar em posição de destaque depois de uma longa caminhada. O brasileiro conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de 2012 e, ao longo dos anos, construiu um cartel composto por 31 vitórias e duas derrotas.