Empresário de Justin Gaethje inclui Moicano em lista de possíveis adversários

Na última semana, Renato Carneiro citou Justin Gaethje como uma luta ideal para sua próxima aparição no Ultimate. E o desejo do brasileiro, antes visto como pouco provável de ser realizado por alguns fãs, aparentemente pode ser atendido. Afinal de contas, Ali Abdelaziz, empresário do peso-leve (70 kg) americano, incluiu o nome de 'Moicano' na lista dos possíveis próximos adversários do ex-detentor do cinturão 'BMF' em seu retorno aos octógonos.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Abdelaziz reforçou a vontade de Gaethje em tirar um período de molho após ser brutalmente nocauteado no UFC 300, no duelo contra Max Holloway, em abril desta temporada. Sendo assim, a tendência é que 'The Highlight', como é conhecido, só volte a competir no Ultimate no fim do primeiro trimestre de 2025, segundo seu empresário.

"O Justin Gaethje vai lutar em março. Contra quem, eu não faço ideia. Pode ser o Hooker. Pode ser contra o Dustin Poirier. Pode ser contra o Moicano. Quem quer que seja. Ainda não sei exatamente, mas gostaria de ver o Justin lutando em março. Ele precisa de um pouco de tempo de recuperação após sua última luta. Ele merece isso. Ele estará pronto para lutar em março. Contra quem? O Justin Gaethje não escolhe adversários", projetou Ali.