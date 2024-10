Royval vence batalha contra Taira na luta principal e mira cinturão de Pantoja

No segundo round, Taira voltou com as mãos afiadas e, ao surpreender o americano, o quedou. No solo, o japonês dominou as ações, controlando Royval e dando socos em seu rosto. No terceiro assalto, Taira buscou a queda, mas na tentativa recebeu socos e cotoveladas do americano. Em pé, Royval se soltou e atacou o japonês com diretos e cruzados. Abalado, Taira novamente buscou a queda, mas sem sucesso.

Royval caçou o japonês e seguiu castigando em pé. No solo, o americano pegou as costas de Taira e tentou a chave de braço, mas perdeu a posição. Recuperado, o japonês pegou as costas de Royval e buscou o mata-leão, mas não teve tempo. Na quarta parcial, Taira derrubou o americano rapidamente e foi para as costas. No solo, o japonês dominou Royval, mas não causou tantos danos.

No quinto round, Royval acertou socos limpos no rosto do japonês. Em desvantagem em pé, Taira conseguiu levar o americano para o solo. No entanto, dessa vez, Royval impediu os avanços do japonês. Em pé, o americano seguiu afiado na trocação. Novamente, Taira buscou a queda, mas não derrubou o oponente. Na trocação, Royval voltou a acertar o adversário com socos e quase o finalizou via mata-leão.

Resultados do UFC Vegas 98:

Brandon Royval venceu Tatsuro Taira por decisão dividida;

Park Jun-yong venceu Brad Tavares por decisão dividida;