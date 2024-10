Mudança de planos! Carlos Prates encara Neil Magny na luta principal do UFC Vegas 100

O Ultimate mudou os planos para o próximo compromisso de Carlos Prates no octógono mais famoso do mundo. Originalmente previsto para enfrentar Randy Brown no UFC 309, o meio-médio (77 kg) brasileiro agora terá pela frente o veterano Neil Magny, na luta principal do UFC Vegas 100, no dia 9 de novembro. A informação foi divulgada pelo MMA Fighting e confirmada pela reportagem da Ag Fight com fontes próximas ao evento.

Contratado após se destacar no programa 'Contender Series' na temporada passada, Carlos Prates iniciou sua trajetória no UFC de forma promissora. Até o momento, o lutador da equipe 'Fighting Nerds' venceu os três combates que disputou no principal evento de MMA do mundo, e já sonha com uma vaga no ranking top 15 da divisão dos meio-médios.

Por sua vez, Neil Magny vive momento delicado na empresa, onde já soma mais de uma década de serviços prestados. Nas suas últimas três apresentações, o veterano de 37 anos sofreu duas derrotas e venceu apenas uma luta. Curiosamente, os dois reveses do 15º colocado no ranking meio-médio do UFC foram para jovens promessas da categoria: o irlandês Ian Machado Garry e o equatoriano Michael Morales.