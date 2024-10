Jake Paul revela que pensou em suicídio e que o boxe salvou sua vida

Atualmente, Jake Paul é um dos grandes nomes do boxe e se prepara para enfrentar Mike Tyson, em novembro, no Texas (EUA), em luta midiática que coroa seu sucesso profissional. No entanto, nem só de flores vive o youtuber. Tanto que o americano revelou que sofreu em âmbito pessoal e relembrou o momento dramático, que representaria uma tragédia para sua família e seus fãs.

Em entrevista ao 'The Hollywood Reporter', Jake abriu o jogo e informou que pensou em se suicidar como forma de solucionar seus problemas. Vale lembrar que, em 2018, Logan Paul protagonizou uma das maiores polêmicas da internet ao publicar um vídeo em seu canal do YouTube de uma vítima de suicídio enquanto visitava a 'Floresta do suicídio', no Japão. Sendo assim, 'The Problem Child' também foi incluído no problema do irmão.

Na época, Jake, que alcançou a fama por atuar no canal da Disney e por seus vídeos no 'YouTube', sofreu com as consequências do ato de Logan, recebendo inúmeros ataques e ameaças. Como o drama passou a prejudicá-lo também financeiramente, o americano confessou que seu desespero foi tamanho, que o levou a entrar em um caminho sombrio. Com tudo dando errado e no auge do sofrimento, Paul cogitou tirar a própria vida.