Renato Moicano mira luta contra Justin Gaethje e surpreende: "Vou tentar nocautear"

"Eu lutaria com qualquer um acima de mim no ranking. Gaethje, todos mesmo. Não me importo. Mal posso esperar para lutar contra Gaethje em março. Não vejo problemas. Especialmente ele vindo de nocaute, acho que sou uma boa luta para testá-lo, porque ele é um wrestler, ele pode defender quedas. Acho que seria uma luta incrível. Eu esperaria até março por Gaethje. Eu venceria Gaethje. Ele pode ser o cara mais perigoso do planeta, o BMF, mas não me importo. Não vou perder. Se me enviarem o contrato, vou nocauteá-lo. Não vou dizer que não vou tentar uma queda porque vou, mas vou tentar nocauteá-lo também. Ground and pound, em pé, não me importo", declarou o atleta.

Alternativa viável

Mas 'Moicano' pode ter dificuldade em buscar tal luta. Nos bastidores, especula-se que Gaethje pode ser o próximo e, quem sabe, último adversário de Dustin Poirier no MMA. Vale pontuar que os americanos são dois dos lutadores mais populares e estão empatados no placar da rivalidade entre eles. Atento ao cenário do peso-leve, o brasileiro já se antecipou e, caso a trilogia entre os atletas não se materialize, reforçou sua vontade de encarar 'The Highlight'.

"Não sei os planos para Gaethje, o que o UFC vai fazer com ele. Gaethje lutará com Poirier novamente como na última luta? Eles poderiam fazer isso, mas, se não fizerem, estou aqui", concluiu o veterano.

Registro de Moicano no MMA

Renato Carneiro, de 35 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no peso-leve do UFC. Atualmente, o atleta ocupa a 11ª posição no ranking da categoria. No MMA desde 2010, 'Moicano' construiu um cartel composto por 20 vitórias, cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Benoit Saint Denis, Calvin Kattar, Cub Swanson, Drew Dober, Jalin Turner e Jeremy Stephens.