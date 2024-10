Daniel Cormier opina como Alex Poatan pode entrar na briga por posto de GOAT do MMA

Dia após dia, Alex Pereira quebra recordes e consolida ainda mais seu legado dentro do MMA profissional. A trajetória fulminante até o topo coloca o brasileiro entre uma das maiores, se não a maior, estrela do UFC em atividade na atual conjuntura - com Conor McGregor afastado. Para além disso, há quem considere que 'Poatan' já pode reivindicar seu espaço quando o assunto é a briga pelo posto de 'GOAT' da modalidade. Daniel Cormier é um deles. A par dos feitos do campeão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate, o ex-lutador, que hoje atua como comentarista, opina como o striker paulista pode colocar seu nome de vez na lista dos maiores de todos os tempos.

Em recente gravação do quadro 'Good Guy/Bad Guy', no canal da ESPN americana, Cormier destacou que, em sua visão, há dois cenários para que o brasileiro entre de vez na briga pelo posto de GOAT - que atualmente é incumbido a Jon Jones: aumentar seu reinado entre os meio-pesados ou perseguir um eventual terceiro cinturão no UFC, desta vez entre os pesos-pesados. Caso consiga alcançar uma destas condições, ou até mesmo as duas concomitantemente, Alex Pereira poderia ameaçar a soberania de 'Bones' nas artes marciais mistas.

"Pereira está na conversa dos maiores de todos os tempos. Ainda não como o maior, mas se ele conseguir, de alguma forma, vencer uma luta nos pesos-pesados, competir pelo cinturão (até 120 kg), ou continuar defendendo seu título nos meio-pesados, não sei se dará para questionar (sua briga pelo posto de GOAT). Esse é um cara que se tornou campeão peso-médio e defendeu o cinturão dos meio-pesados. Ele nunca foi um peso-médio, na verdade. Ele era tão grande que é fácil ver como o Izzy o pegou na segunda vez, depois que ele ganhou o cinturão. Esse cara é especial, ele é muito especial. Acredito que ele pode fazer o que quiser nesse momento, porque tem muita boa vontade com a organização. A boa vontade que você ganha da empresa fazendo isso é inacreditável", opinou 'DC'.