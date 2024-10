Dana White faz mistério quanto a possível migração de astro do grappling para o UFC

Nesta quinta-feira (10), em Las Vegas (EUA), Nick Rodriguez, um dos principais nomes do jiu-jitsu, entrará em ação em mais um embate importante. O americano, embalado pelo sucesso no 'Craig Jones Invitational' em agosto, vai medir forças com Michael Pixley no 'main event' da oitava edição do 'Fight Pass Invitational', competição de grappling promovida pelo UFC. Inclusive, o atleta constantemente luta no show. Mas, ao ser questionado sobre uma possível mudança de cenário envolvendo o lutador, Dana White fez mistério.

A primeira vez que Nick participou do show foi na terceira edição, realizada em 2022, e, de lá para cá, atuou em todas as outras. Logo, o americano criou uma espécie de identificação com o evento promovido pelo UFC e viu parte da comunidade do MMA expressar o interesse em vê-lo competindo na modalidade pela empresa. De todo modo, Dana não alimenta tal especulação, mas também não a encerra.

Curiosamente, a postura cautelosa do presidente do UFC foi diferente da que adotou recentemente em outros dois casos. O cartola minimizou a chance de Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg), competir no boxe e também vetou a migração de Callum Walsh, sua aposta na nobre arte, para o MMA.