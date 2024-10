Dana White exalta Khalil Rountree após lutador protagonizar batalha contra Alex Poatan no UFC

Como adotou uma postura agressiva na altitude, Khalil cansou no terceiro round e foi tocado por Alex com frequência. No quarto assalto, o lutador, mesmo entregue, resistiu como pôde, mas acabou nocauteado. De todo modo, Dana não deixou o americano desanimar devido ao revés, pois protagonizou uma verdadeira guerra e foi um dos poucos atletas que conseguiu trocar de igual para igual com o renomado striker.

"Que luta incrível! Khalil é outro nível de cara durão. Você tem que respeitar esse cara. Sabíamos que seria uma luta f***. Você nunca pode medir o coração. Ele não teve medo desde o primeiro round. Khalil foi lá e começou a lutar no minuto em que o gongo tocou. Sem medo, sem nervosismo. Se ele teve, não demonstrou. Ele foi com tudo contra um dos caras mais perigosos de todos os tempos e começou a trocar com ele. Foi incrível!", declarou o cartola.

Registro de Routree no MMA

Khalil Rountree, de 34 anos, é um dos lutadores mais poderosos e violentos do UFC. O americano iniciou sua trajetória no MMA em 2014 e estreou na companhia em 2016. Atualmente, o striker é o oitavo colocado no ranking dos meio-pesados da empresa. No esporte, 'The War Horse' construiu um cartel composto por 14 vitórias, sendo dez por nocaute, e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Anthony Smith e Paul Craig.