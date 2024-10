Dana White aprova sugestão de GP pelo cinturão BMF do UFC: "Parece divertido"

Criado em 2019 pelo UFC como um título simbólico, o cinturão 'BMF', que deveria premiar o lutador 'mais durão' da companhia, pode ganhar ainda mais relevância no futuro próximo. Isso porque, ao que parece, Dana White - presidente do Ultimate - cogita mudar a forma de disputa do cobiçado troféu.

Recentemente, Dustin Poirier sugeriu que fosse realizado um torneio entre quatro lutadores para definir o próximo campeão 'BMF' do UFC. Ao ser questionado sobre a proposta do ex-detentor do cinturão interino peso-leve (70 kg), na coletiva de imprensa pós-Contender Series, Dana White aprovou a ideia do Grand Prix, que originalmente incluiria, além do próprio Poirier, Justin Gaethje, Dan Hooker e o atual detentor do título Max Holloway.

"Parece divertido. Nunca pensei sobre isso, mas, sim, eu amei isso", afirmou Dana White.