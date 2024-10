Cláudia Gadelha revela mudança na estrutura do UFC Invitational 8: "Tatame estará no chão"

"A maior diferença que vai acontecer aqui amanhã (no UFC Invitational 8) vai ser que o tatame estará no chão, não vai estar mais elevado. Isso vai diminuir as chances dos atletas se machucarem, fazer eles engajarem mais, lutarem mais. Espero melhores lutas com esse tatame no chão. Era o diferencial que estava faltando para a gente se colocar ali como o melhor (evento) do mundo nesse ramo do grappling. O card está incrível, montamos lutas incríveis, já estamos nos preparando também para o próximo evento. Mas esse aqui está incrível e vocês não podem perder. Sintonizem no UFC Fight Pass", destacou Gadelha, em conversa com a Ag Fight.

Luta principal

Com grandes nomes do grappling em ação, o UFC Invitational 8 será liderado por um duelo que promete prender a atenção dos fãs da luta agarrada. O confronto será disputado por Nick Rodriguez, um dos maiores nomes em atividade da modalidade que, em agosto, venceu o 'Craig Jones Invitational' na categoria acima de 80 kg e faturou um milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões). Do outro lado do tatame estará Michael Pixley, que ganhou fama recentemente por ter sido o algoz de Nicholas Meregali na última edição do ADCC, também em agosto.

