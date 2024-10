Ankalaev mira luta contra Jon Jones e promete destroná-lo nos pesados do UFC

Magomed Ankalaev está com fome de luta e de grandeza no UFC. Atualmente, o russo se prepara para enfrentar Aleksandar Rakic no dia 26 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), mas já pensa adiante e provoca Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg), constantemente. Não satisfeito, o atleta se superou e, agora, também colocou Jon Jones, dono do cinturão do peso-pesado, em seu radar.

Em novembro, 'Bones' vai enfrentar Stipe Miocic, naquela que pode ser a luta de despedida de ambos do MMA. E, de acordo com Dana White, Tom Aspinall, campeão interino do peso-pesado, será o reserva imediato, caso um dos veteranos não possa competir. No entanto, Ankalaev ignora tal roteiro. Em sua conta oficial no 'X', o russo, disposto a enfrentar Jones, se colocou à disposição do UFC para substituir o ex-campeão e esbanjou confiança, cravando que venceria a lenda do esporte, mesmo sem nunca ter competido na divisão.

"Sonnen, você está certo. Eu sou o melhor striker dos meio-pesados. Se o adversário de Jon Jones se machucar, eu também lutarei com ele e o vencerei", escreveu o lutador.