Aconselhado por Poatan, Glover Teixeira abre as portas para volta ao UFC

"Não tem nada (marcado), mas eu com certeza vou voltar à competição. Eu continuo indo atrás de desafios. É difícil continuar (treinando) sem razão para isso, então eu com certeza vou fazer alguma coisa. Eu quero competir. Vou fazer um pouco de jiu-jitsu, eu quero fazer... Não sei, talvez boxe. Ou até mesmo voltar para algumas lutas no UFC", revelou Glover.

Conselho de Alex Poatan

E, aparentemente, o amigo e parceiro de equipe Poatan tem grande influência na ideia do veterano de abandonar a aposentadoria. Vale lembrar que Glover segue atuando como um dos principais parceiros de treino do campeão meio-pesado do Ultimate e, esteve presente no corner de todas as suas disputas dentro do octógono, inclusive na mais recente, no último sábado (5), quando o striker paulista nocauteou Khalil Rountree Jr na luta principal do UFC 307, em Salt Lake City (EUA).

"Eu estou me sentindo ótimo, lutando duro com esses caras na academia. Eu rolei com alguns wrestlers, treinei com Sean Strickland e Poatan. Estava fazendo um sparring leve com o Poatan no outro dia e ele ficou tipo: 'P***, Glover, você tem que voltar!'. Eu estou treinando bem, me sentindo bem. Eu amo isso. Não estou dizendo que eu quero lutar, mas eu quero competir"

Glover Teixeira pendurou as luvas no MMA em janeiro de 2023, após perder a disputa pelo título meio-pesado do UFC para Jamahal Hill, no Rio de Janeiro (RJ). O veterano, que está prestes a completar 45 anos, deixou o esporte com um cartel de 33 vitórias e nove derrotas. Anteriormente, o ex-campeão do Ultimate já havia admitido sentir saudade da competição, mas, à época, afastou a possibilidade do seu retorno. Agora, ao que parece, o cenário mudou e uma volta da aposentadoria não está descartada.