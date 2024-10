McGregor elege Poatan como lutador número um peso-por-peso do UFC

Apesar do seu futuro no UFC ainda ser incerto, Conor McGregor segue atento ao que acontece na maior organização de MMA do mundo. E um dos atletas que desperta o interesse do irlandês é Alex Pereira. Inclusive, 'Notorious', que já incentivou o brasileiro a subir para o peso-pesado, agora se mostrou tão impressionado com o mesmo após nocautear Khalil Rountree no quarto round da luta realizada no último sábado (5), em Utah (EUA), que o elevou no esporte.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Schmo', McGregor, ao ser questionado sobre o lutador número um peso-por-peso do UFC, ou seja, o melhor entre todas as categorias da empresa, não titubeou ao eleger 'Poatan'. De acordo com o irlandês, o campeão dos meio-pesados (93 kg) da companhia sequer tem concorrência, visto que luta com frequência, lidera shows grandiosos e costuma vencer de forma impactante.

Vale destacar que, na atual temporada, o brasileiro enfrentou Jamahal Hill em abril, Jiri Prochazka em junho e Rountree em outubro e venceu os importantes compromissos por nocaute. Mas, apesar do histórico e do elogio de McGregor, 'Poatan' segue em segundo lugar no ranking peso-por-peso do UFC, atrás apenas de Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg).