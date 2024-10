Dana White revela que Alex Poatan o convenceu a contratar rival do kickboxing para o UFC

Não é segredo que Alex Pereira é uma das estrelas do UFC. E o brasileiro está com a moral tão elevada na companhia depois de vencer Khalil Rountree no último sábado (5), em Utah (EUA), que, agora, opina até sobre possíveis contratações. Tanto que Dana White revelou que 'Poatan' o convenceu a dar uma chance para Artem Vakhitov, seu rival no kickboxing e que lutou no Contender Series, na empresa.

Na última terça-feira (8), o russo participou do programa e nocauteou Islem Masraf no primeiro round. No entanto, Dana indicou que esperava ver o striker mais solto no octógono. De todo modo, o presidente do UFC surpreendeu ao informar que, ao conversar com Alex sobre a luta, ele se colocou ao lado de Vakhitov, defendendo sua contratação.

E a opinião de 'Poatan' tem peso, visto que ele conhece bem o russo. Vale lembrar que os atletas se enfrentaram duas vezes pelo Glory, com uma vitória para cada lado. É bem verdade que Vakhitov, com quatro lutas de MMA, ainda inicia sua caminhada no esporte. Portanto, como o brasileiro recomendou a contratação, Dana, ao ver a evolução do mesmo, concordou em fazer uma aposta no striker.