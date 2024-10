Dana White destaca 'QI de luta' de Alex Poatan em vitória no UFC 307

Foi difícil, porém, no final das contas, Alex Pereira conseguiu sair do octógono com mais uma importante vitória. No último sábado (5), em Utah (EUA), o brasileiro protagonizou uma verdadeira batalha com Khalil Rountree na luta principal do UFC 307 e venceu por nocaute no quarto round. Como assistiu de perto ao combate e o aprovou, Dana White analisou a atuação do campeão dos meio-pesados (93 kg).

O cartola destacou que o alto nível de 'Poatan' na trocação e sua experiência no setor foram cruciais para seu triunfo. Apesar de ser apontado pelas casas de apostas como grande favorito para a luta, o brasileiro encontrou dificuldade em lidar com Rountree no octógono nos dois primeiros rounds. O americano não se intimidou ao ver Alex em sua frente e, poderoso e rápido, o acertou constantemente e até o abalou.