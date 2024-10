Ultimate encaminha Maurício Ruffy vs Charlie Campbell para o UFC 309, em novembro

No dia 4 de maio desta temporada, os fãs de MMA conheceram uma grande promessa. Foi nesta data que Maurício Ruffy fez sua estreia no Ultimate, classificada por Dana White como um dos debutes mais impressionantes da história da liga. E a expectativa gerada para a segunda aparição do brasileiro no octógono mais famoso do mundo finalmente chegou ao fim. Afinal, o peso-leve (70 kg) paulista teve seu próximo desafio encaminhado pela empresa. No dia 16 de novembro, em Nova York (EUA), Ruffy medirá forças com Charlie Campbell, no UFC 309.

A informação foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas à organização. Disposto a competir o quanto antes, Ruffy vinha enfrentando dificuldades em encontrar oponentes dispostos a enfrentá-lo na companhia. Agora, aparentemente, o problema foi resolvido e o brasileiro fará sua segunda luta na empresa. Seu oponente, Campbell é dono de um cartel de 9-2 no MMA e, dentro do UFC, segue invicto, com dois triunfos.

Em sua estreia, Ruffy deu show no UFC Rio. Sem sentir o peso do debute, Maurício atropelou Jamie Mullarkey e deixou os torcedores com gostinho de 'quero mais'. Mesmo tendo nocauteado o adversário no primeiro round, o atleta da 'Fighting Nerds' apresentou um arsenal de golpes impressionante, sobretudo na trocação, sendo, inclusive, comparado com Conor McGregor.