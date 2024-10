Khalil Rountree se pronuncia pela primeira vez após derrota para Alex Poatan no UFC 307

No último sábado (5), em Utah (EUA), Khalil Rountree viveu uma experiência épica. O americano desafiou Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg), na luta principal do UFC 307 e quase chocou o mundo. É bem verdade que 'The War Horse' foi nocauteado no quarto round pelo brasileiro, mas viveu bons momentos no combate. Sendo assim, o atleta, apesar do duro revés sofrido, saiu de cabeça erguida do compromisso mais importante de sua carreira.

Em sua conta oficial no 'Instagram', Rountree se pronunciou pela primeira vez após a derrota no UFC 307 e mostrou fairplay. Tanto que o americano fez questão de exaltar 'Poatan', o classificando como um campeão de verdade. Vale destacar que Khalil foi para a luta sendo desacreditado por parte da comunidade do MMA, mas ignorou o status de grande zebra e, no octógono, brilhou.