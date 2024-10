José Aldo se pronuncia após derrota polêmica no UFC 307: "A vida continua"

"Fala, galera! Hora de retornar para casa. Foi uma semana intensa de preparação para a luta, muita dedicação, processo de perda de peso, e ontem a luta! Não foi como esperávamos, mas seguimos em frente, a vida continua", escreveu Aldo na legenda da publicação.

Derrota polêmica

Nos três rounds da disputa, Aldo sofreu para manter seu ritmo de luta, em virtude da estratégia montada pelo adversário. Melhor na trocação, o veterano viu Bautista travá-lo na grade e amarrar o combate por longos minutos, o que rendeu ao americano um 'controle' de octógono que foi visto por dois dos três juízes laterais como suficiente para garantir sua vitória no card principal do UFC 307. A polêmica decisão foi contestada por Dana White, presidente da liga, e pelo antigo rival do manauara, o irlandês Conor McGregor.

Para além da polêmica, o recente tropeço deixa Aldo em uma situação delicada no Ultimate. Aos 38 anos, o brasileiro, que reforçou que seu objetivo era uma última corrida até o cinturão, ficou consideravelmente mais distante de sua meta com o revés para Bautista. Agora resta saber quais serão os próximos passos da carreira do 'Rei do Rio' na principal liga de MMA do mundo.