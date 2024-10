Conor McGregor incentiva Alex Poatan a subir para o peso-pesado do UFC

Ao mesmo tempo, o campeão dos meio-pesados não descarta voltar a lutar no peso-médio (84 kg) e em seguir na atual categoria. Mas, de acordo com o irlandês, 'Poatan', após defender o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC três vezes, deveria focar em tentar conquistar o terceiro título de uma divisão diferente na empresa, um feito que nenhum atleta conseguiu.

"Chama! Grande luta. Absolutamente uma tremenda luta. Rountree é tão duro. Muitas armas. Os chutes baixos internos, os chutes baixos externos. Essa foi uma luta tremenda, sim! Incrível. Peso-pesado! Você pede peso-pesado, agora! Ah, deixe isso para lá (sobre descer para o peso-médio). Peso-pesado! Não minta para si mesmo. Foi um corte de peso severo. Peso-pesado!", declarou o atleta.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 34 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg). Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.