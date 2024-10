Alex Poatan revela a 'chave da vitória' contra Khalil Rountree no UFC 307

Experiente na trocação e em disputas de cinturão, 'Poatan' esperou o momento certo para acelerar o ritmo. Curiosamente, as principais armas do brasileiro em ação são o cruzado de esquerda e o chute na panturrilha, mas o mesmo revelou que os jabs fizeram a diferença, tirando Rountree da luta. Com o americano entregue, Alex definiu o duelo no quarto round com uma sequência avassaladora de golpes.

"No início, eu estava bem e tal, mas depois parei, não sei o motivo. Parei um pouco de chutar, mas depois voltei, acho que no terceiro round, e aí comecei a conectar os jabs duros. Vi que os jabs estavam funcionando muito bem. Evitei um pouco os diretos, porque me exponho mais. Fiquei no jab e colocava o direto só para ter variação de golpes, mas foi tudo perfeito", declarou o lutador.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.