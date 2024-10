Alex Poatan analisa ano perfeito no UFC e projeta período de descanso

"Eu quero descansar. Tenho viagem para fazer agora. Vou para o México, depois à Coreia e depois quero ir para Bali, dar uma descansada, ficar uma semana, dez dias ali, tranquilo. Para mim, foi sensacional. Estou muito feliz. Foi um ano maravilhoso, onde consegui fazer todas essas lutas. Claro que, principalmente no camp, é muito difícil, são lesões, gripe. Esse camp mesmo, foi muito complicado, mas deu certo. Esse ano foi um ano de conquistas, não somente dentro do octógono, mas conquistei coisas fora, podendo ajudar minha família. Esse ano foi um ano de bençãos", celebrou Poatan.

Funcionário do Ano

Além da assiduidade, Alex Pereira 'salvou' a pele da empresa nas últimas apresentações, aceitando liderar cards de grande magnitude com pouco tempo de preparação. Em abril, foi o grande protagonista da edição centenária do UFC 300, apagando Jamahal Hill no primeiro round. Dois meses depois, substituiu Conor McGregor, maior astro da modalidade, lesionado, e deu show na revanche contra Jiri Prochazka. Agora, com o devido camp de treinos, Poatan, o 'Funcionário do Ano', fechou a temporada com mais um triunfo impactante, desta vez contra Khalil Rountree Jr.