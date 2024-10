Saiba como assistir o UFC 307, card liderado por Alex Poatan vs Khalil Rountree

Desafiante azarão

Por sua vez, Khalil Rountree Jr chega para a disputa como franco azarão. Oitavo colocado no ranking até 93 kg da entidade, o lutador norte-americano foi escalado para desafiar o brasileiro pelo cinturão da categoria de forma surpreendente, uma vez que o favorito para a vaga era o russo Magomed Ankalaev, número dois no top 15 da divisão.

'The War Horse', entretanto, ostenta uma bela sequência de resultados em suas últimas apresentações. Desde setembro de 2021, Rountree conquistou cinco vitórias consecutivas, quatro delas por nocaute, retrospecto que o credenciou para a disputa de título contra o campeão neste sábado.

Esquadrão Brasileiro

Além de Alex Poatan no 'main event' do show, o 'Esquadrão Brasileiro' contará com outros cinco representantes. Também pelo card principal da edição sediada em Salt Lake City, o veterano José Aldo - de contrato renovado - medirá forças com o promissor Mario Bautista. Já a também manauara Ketlen Vieira - companheira de equipe do 'Campeão do Povo' na 'Nova União' - tentará quebrar a banca contra a favorita Kayla Harrison, em confronto que deve definir a próxima desafiante ao cinturão peso-galo feminino.

Vindo de derrota, o striker César Almeida busca de recuperação e terá pela frente o ucraniano Ihor Potieria. Também no card preliminar do show, as brasileiras Marina Rodriguez e Iasmin Lucindo fazem um duelo 100% verde-amarelo entre atletas em momentos opostos na carreira. Enquanto a veterana gaúcha, de 37 anos, tenta se recuperar dos maus resultados recentes, a jovem cearense, de 22 anos, chega para a luta embalada por três vitórias seguidas.