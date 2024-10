UFC 307: Alex Poatan explica 'conversão' de rivais em parceiros de treino

É bem verdade que tal prática é rara nos esportes de combate. De todo modo, 'Poatan' ressaltou que tal inovação foi crucial para sua melhora como lutador. Não à toa, o campeão do UFC aconselhou os demais profissionais a tentarem o mesmo, deixando de lado a animosidade para firmar parcerias com atletas sérios. Inclusive, Alex faz questão de enaltecer os antigos rivais e até os trata como membros de sua família.

"Eu já fiz isso antes, mas acho que agora estou sabendo lidar mais com a situação. Muitas vezes no começo, o clima não é tenso, mas não é normal. Estou fazendo isso e acho que estou ajudando as pessoas a pensar diferente, porque isso está sendo muito bom para mim. Queria que as pessoas entendessem que a gente tem que deixar essa rivalidade de lado e focar no nosso objetivo, trazer pessoas que podem ajudar a gente e acho que as pessoas não só podem, mas estão me ajudando. Eu só tenho que agradecer", declarou Alex.

Parceria com Strickland

Dos três antigos oponentes que ajudaram 'Poatan' para a luta contra Rountree, Strickland é quem chama a atenção. O americano não faz parte da 'Teixeira MMA & Fitness', porém já é um 'membro da casa'. Tanto que o campeão do UFC, conhecido por seu semblante sério, não consegue manter a postura perto do 'bad boy'.

Cada vez mais próximo de 'Tarzan', Alex destaca que, apesar de não parecer devido a sua vocação para se envolver em polêmicas, o mesmo possui um lado respeitoso. Inclusive, Glover se mostra favorável a presença do americano no camp do campeão do UFC. E, justamente por Strickland ser incansável quando o assunto é treino e sparring, 'Poatan' indica que a parceria deve ser mantida, pois vem dando frutos.

"Ele gosta dos brasileiros. Sempre que a gente termina o treino, eu falo, 'Manda um recado aí para o pessoal do Brasil'. Ele fala muito bem. Se eu soubesse falar inglês e tudo, com certeza eu teria mais contato com ele. Mas o nosso contato mesmo é bem profissional. Quando um precisar do outro, a gente vai estar conversando", concluiu o renomado striker.