Iasmin Lucindo admite surpresa por duelo com Marina Rodriguez no UFC 307: "Honra para mim"

"Não (esperava). Na verdade, fiquei bastante surpresa (com o casamento da luta). Mas fiquei muito feliz e tenho certeza que estou muito preparada. Marina é mais uma adversária, como sempre, não escolho adversária. Sim, hoje é a Marina que é meu maior desafio. Sempre encaro assim. Estou feliz em dividir o octógono com a Marina, porque ela é um grande nome. É uma honra minha. Quando estava começando a minha carreira, a Marina já estava dentro da organização. Então é uma grande honra para mim dividir o octógono com ela. Apesar de termos 15 anos de diferença, ela não é velha não (risos). A idade não diz nada, ela é uma ótima atleta, tem uma técnica de alto nível. Gosto de desafio assim, que me tire da zona de conforto", admitiu Lucindo.

Experiência pode definir?

Se por um lado Iasmin possui a juventude como um trunfo nas mãos, do outro, Marina aposta suas fichas na experiência para frear o ímpeto da rival. Com 13 lutas já disputadas no Ultimate, contra apenas quatro de Lucindo, Rodriguez projetou que sua bagagem na modalidade e, sobretudo na companhia, tende a fazer diferença no duelo 100% verde-amarelo do UFC 307. Pressionada por apenas um triunfo nas últimas quatro aparições, a striker gaúcha entra em ação para se manter no topo da categoria e manter as esperanças de disputar o cinturão futuramente.