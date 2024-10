Com suspense, Alex Poatan vence a balança e confirma defesa de cinturão no UFC 307

Retorno de Aldo

Além de Poatan, outro grande ídolo do MMA nacional compete no UFC 307: José Aldo. De volta ao octógono de contrato renovado, o 'Rei do Rio' foi o antepenúltimo atleta a subir na balança. Com alguns sinais de desgaste devido ao corte de peso, o veterano de 38 anos atingiu a marca de 61,7 kg - mesmo peso que seu adversário, Mario Bautista, havia aferido minutos antes.

Brasileira usa o biombo

Outro grande confronto previsto para o card principal do UFC 307 envolve duas atletas com base no judô que duelam pelo posto de próxima desafiante ao cinturão dos galos (61 kg). Bicampeã olímpica nos tatames, Kayla Harrison afastou qualquer desconfiança sobre o corte de peso e foi a segunda lutadora a se pesar, com a marca de 61,7 kg. Sua rival, Ketlen Vieira, atingiu o mesmo limite da categoria. A brasileira, porém, precisou fazer uso do tradicional biombo e se despiu para confirmar sua participação no card.

Esquadrão Brasileiro

Além da trinca já citada, outros três representantes do Esquadrão Brasileiro entram em ação no card preliminar. César Almeida, o Cesinha, bateu 84,1 kg na balança e confirmou seu embate contra o ucraniano Ihor Potieria, que atingiu a mesma marca. Já Marina Rodriguez e Iasmin Lucindo fazem um duelo 100% verde-amarelo no octógono. A striker gaúcha pesou 52,3 kg, enquanto a jovem cearense subiu cerca de 300 gramas mais pesada na balança, com a marca de 52,6 kg.