Alex Poatan abraça favoritismo no UFC 307 e questiona mental de Khalil Rountree

E a postura do atleta se explica. Alex está em alta no UFC muito porque luta com frequência, protagoniza shows importantes e costuma vencer de forma impressionante. Já Rountree, por mais experiente que seja no MMA, é o número oito no ranking dos meio-pesados da liga e fará seu primeiro 'main event'. Portanto, 'Poatan' indica que o adversário pode tomar um choque de realidade ao lidar com tal cenário.

"É um adversário duro, mas toda a história que passei, ele tem a história dele e eu tenho a minha, acho que, quando a gente fala de números, campeão do Glory, maior evento de kickboxing, com várias defesas, campeão duplo, lutando para milhares de pessoas, no UFC a mesma coisa. Minha luta de estreia foi a última do card preliminar, que é difícil acontecer isso, e depois veio luta principal uma atrás da outra, defesas de título. Acho que isso pode pesar muito na mente dele porque, eu não conheço ele, mas algumas pessoas falam que ele é um pouco emocional. Se ele não estiver bem preparado mentalmente, não sei", declarou o atleta.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 11 vitórias, sendo nove por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes) e Sean Strickland.