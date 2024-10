Israel Adesanya aposta em vitória de Alex Poatan contra Khalil Rountree no UFC 307

Israel Adesanya mudou de postura em relação a Alex Pereira no UFC. Neste sábado (5), em Utah (EUA), o brasileiro, campeão dos meio-pesados (93 kg), enfrenta Khalil Rountree e é apontado pelas casas de apostas como favorito para vencer a luta. E o nigeriano, rival de longa data de 'Poatan', concorda com tal status.

Vale destacar que Adesanya costuma apostar contra o brasileiro. Inclusive, o nigeriano tinha feito sua 'fezinha' em Jamahal Hill e Jiri Prochazka diante de 'Poatan'. Mas, agora, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, depois de tanto errar seus palpites, se rendeu ao talento do renomado striker. Ao participar do programa 'The Adam Carolla Show', o veterano cravou a vitória de Alex via nocaute. De acordo com o atleta, o jogo de Rountree, por mais perigoso que ele seja na trocação, é perfeito para o rival.

"Eu vou de Alex por causa do momento atual. Rountree não faz grappling. Ele gosta de kickboxing, nunca tentou uma queda. Se você vai fazer isso com Alex... Sou o único que já o abalou. Acho que, se Rountree conseguir tornar isso sujo, ele pode acertá-lo. Mas é tão difícil fazer isso com Alex, porque Rountree pode não ser capaz de alcançá-lo. Vou de Alex e por nocaute ou nocaute técnico. Não sei em qual round. Posso ver chutes nas pernas e Alex pode acertar Rountree quando ele se aproximar. Porque Rountree vai atacá-lo. É uma boa luta e, novamente, acho que dá Alex no segundo ou terceiro round. Mas se Rountree conseguir, será incrível", declarou o atleta.