Ex-campeão elege Alex Poatan como 8º maior meio-pesado da história do UFC

"Eu queria colocar o Alex Pereira mais alto, mas é o seguinte: eu sinto como se essa era de meio-pesados não é mais o que já foi. Não estou dizendo que é fraca, mas não é a mais forte que já teve. Eu não digo isso para criticar o Alex, mas eu preciso ver mais dele. No que diz respeito a ser um dos melhores todos os tempos, eu acho que o legado dele está na trajetória para tal se ele conseguir passar do UFC 307, eu definitivamente o colocaria no top 5. Eu ainda preciso ver mais e ainda preciso acreditar que ele pode entrar lá com um grappler habilidoso e não apenas encarar os desafios no grappling, mas ser capaz de impor sua vontade. Ele vem em um bom embalo, mas para ser um dos melhores da história, você precisa de um pouco mais do que momento", explicou Rashad Evans.

Outros três brasileiros no top 10 de Evans

Além de Alex Poatan, outros três brasileiros fazem parte da lista top 10 dos maiores campeões meio-pesado da história do UFC na opinião de Rashad Evans. Contemporâneos do americano, Lyoto Machida, Maurício Shogun e Glover Teixeira - mentor do atual detentor do cinturão - ocupam a 7ª, 9ª e 10ª posição, respectivamente, na classificação de 'Suga', que é liderada pelo americano Jon Jones, que reinou absoluto na divisão durante muitos anos.