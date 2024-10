Ex-campeã fará última luta no UFC 307: "Não quero sair de cadeira de rodas"

Primeira campeã peso-palha (52 kg) da história do Ultimate, Carla Esparza está pronta para dizer adeus ao MMA. Prestes a completar 37 anos de idade e recém-saída do parto do seu primeiro filho, a americana fará sua despedida neste sábado (5), no card do UFC 307, em Salt Lake City (EUA).

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Esparza confirmou que a luta contra Tecia Pennington (Torres), neste sábado, será a última de sua carreira. Além de se dedicar integralmente à maternidade, a veterana citou o desgaste físico provocado pelos quase 15 anos de trajetória no MMA profissional para justificar sua decisão.