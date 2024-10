Renato Moicano revela estratégia ousada para o UFC Paris: "O plano era fazer o vilão"

Os já tradicionais e icônicos discursos acalorados de Renato Carneiro depois de vencer suas lutas no Ultimate ficaram novamente em alta no último sábado (28), após a realização do UFC Paris. Depois de desbancar Benoit Saint Denis, atleta da casa, o brasileiro roubou a cena com uma entrevista pós-luta que foi de ofensas ao Governo Francês e ao presidente Macron, até desafios endereçados a Paddy Pimblett e Dan Hooker. Apesar do alvoroço causado, 'Moicano' admitiu, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que sua ideia original era ser ainda mais hostil com o microfone em mãos e que, por um acaso do destino, mudou sua postura em cima da hora.

Renato afirmou que o plano inicial era encarnar uma espécie de vilão e replicar o que Colby Covington fez no Brasil após derrotar Demian Maia. Na oportunidade, em 2017, o americano ofendeu a nação brasileira com palavras de baixo calão no octógono e precisou ser escoltado para fora da arena, sendo alvo de objetivos atirados pela multidão. E Moicano só não emulou tal cenário porque Bryan Battle, que também competiu no card do UFC Paris, 'roubou sua ideia' antes do brasileiro colocar em prática. A postura do lutador acabou sendo severamente punida pela Comissão local e, assim, acabou se tornando uma espécie de 'livramento' para Moicano.

"Cara, não foi pensado (o discurso). O meu plano era fazer (papel) de vilão. Tinha me espelhado em fazer o que o Colby Covington fez contra o Demian Maia. Ganhar do Demian Maia a ter cadeira voando (na arena). Iria chegar, dar o dedo (do meio) para todos e xingar todo mundo, esse era o meu plano (original). Mas o Bryan Battle fez isso. E eu estava olhando lá e pensei: 'C***, o filho da p*** fez o que eu queria fazer'. Aí na hora, pensei: 'P***, tenho que mudar, vou falar outra coisa'. Aí inventei na hora aquele discurso, saiu na hora. Não pensei em nada não. Mas graças a Deus eu fiz isso, porque se eu xingasse e tivesse feito o que planejei, eu teria tomado uma multa de 220 mil dólares e seria banido de lutar em Paris. Você viu que aconteceu isso com ele? (Bryan Battle). Isso pode gerar um pepino para ele, e eu não quero pepino", revelou Renato.