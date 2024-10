Khabib Nurmagomedov indica retorno de Islam Makhachev ao UFC em janeiro de 2025

A espera pelo anúncio do retorno à ativa do atual atleta número um peso-por-peso do UFC parece estar próxima do fim. Depois de desbancar Dustin Poirier em junho e manter o cinturão dos pesos-leves (70 kg), Islam Makhachev aparentemente já possui uma data pré-definida para voltar a competir no octógono mais famoso do mundo. E quem garante isso é seu amigo pessoal, parceiro de treinos e atual treinador: Khabib Nurmagomedov. De acordo com o condecorado ex-lutador, seu pupilo no MMA tem negociações avançadas para fazer sua próxima defesa de título no início da próxima temporada, mais precisamente em janeiro de 2025.

Em recente visita à Indonésia, Khabib participou de uma espécie de coletiva de imprensa no país, divulgada em vídeo pelo canal 'Ushatayka' do YouTube. Durante a cerimônia, o ex-campeão revelou que o Ultimate ofereceu a data de janeiro para o retorno de Makhachev e que a proposta teria sido aceita. Sem revelar mais detalhes, como adversário, local e dia exato do evento, 'The Eagle' projetou um anúncio oficial por parte da liga presidida por Dana White em breve, já que estamos a cerca de três meses do provável confronto.

"Sempre haverá alguns desafios aqui. Desafios, novos desafiantes ao título. Esse esporte está crescendo muito rápido. Muitos novos atletas surgem, sempre haverá bons oponentes para o Islam. Islam não é agora somente o campeão, ele é o melhor lutador peso-por-peso. Hoje o UFC nos ofereceu uma luta em janeiro, e nós aceitamos. O UFC fará (um anúncio) muito em breve. Anúncio de onde será (o evento) e quem estará lá (como adversário). Não serei eu a fazer esse anúncio, mas posso dizer que estamos focados em janeiro", revelou Khabib, de acordo com a transcrição do site 'Essentially Sports'.