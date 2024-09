Renato Moicano pede "luta fácil" contra Paddy Pimblett no UFC; inglês responde

Depois de alcançar sua quarta vitória consecutiva ao superar Benoit Saint Denis na luta principal do UFC Paris, no último sábado (28), Renato Moicano já vislumbra novos desafios para o seu futuro na divisão dos leves (70 kg). Pouco após o anúncio do seu triunfo, o lutador brasileiro definiu alvos específicos para seu próximo compromisso, e um deles já, inclusive, sinalizou positivamente quanto ao possível combate entre eles.

Ainda dentro do octógono do UFC Paris, Renato Moicano - bem ao seu estilo - provocou os rivais de divisão Paddy Pimblett e Dan Hooker ao citá-los como adversários de sua preferência por serem, em sua opinião, "lutas fáceis". Assim como o brasileiro, os atletas fazem parte do ranking peso-leve do UFC: o inglês na 15ª posição e o neozelandês no 5º lugar.

"Na próxima, eu quero dinheiro fácil. Paddy Pimblett: dinheiro fácil. Dan Hooker: dinheiro fácil. Não me venham com lutas bestas. Não me venham com caras que são duros. Eu quero lutas fáceis. Acabei de vencer um tremendo atleta, todo mundo estava falando sobre Benoit Saint Denis, mas adivinha só, Money Moicano é o cara hoje", disparou Moicano.