Renato Moicano ironiza Dan Hooker no top 5 do ranking do UFC: "Como ver uma tartaruga na árvore"

Antes de liderar o card do UFC Paris, no último sábado (28), Renato Moicano destacou que seu foco era aproveitar ao máximo a exposição de ser o protagonista de um evento da empresa. O objetivo parece estar sendo alcançado com êxito. Afinal, além de desbancar Benoit Saint Denis com uma performance para lá de dominante no octógono, na luta principal do show, o brasileiro segue fazendo bom proveito dos momentos em que segura o microfone do Ultimate e se comunica com milhares de fãs mundo afora. Embalado por quatro vitórias consecutivas, o peso-leve (70 kg) da 'American Top Team' mencionou Dan Hooker como um de seus principais alvos.

Ainda no octógono, logo após seu triunfo, Moicano citou duas opções de adversário para sua próxima rodada na companhia: Hooker e Paddy Pimblett. Mas o neozelandês, além de ser considerado "dinheiro fácil" por Renato, ainda possui um atrativo a mais desportivamente, já que figura no top 5 do ranking da categoria. Tal status, inclusive, foi ironizado pelo brasileiro durante o programa pós-evento do UFC Paris, na 'ESPN' americana. Sem papas na língua, o protagonista do card questionou o merecimento de 'The Hangman' em figurar no pelotão de elite da divisão.

"Dan Hooker é dinheiro fácil. Eu não sei como ele está no top 5 (do ranking), é algo inacreditável. É como ver uma tartaruga em uma árvore. Você já viu uma tartaruga em uma árvore? Alguém colocou ele ali. Essa é a grande questão, sabe? Ele não escalou a árvore (ranking), mas ele está em cima da árvore. Então se eles (UFC) quiserem me dar um caminho fácil para um 'title shot', aí o Dan Hooker é dinheiro fácil. Imagina se eu coloco ele para baixo, o que eu faria com ele! Ele não tem jogo de chão. Pimblett também é dinheiro fácil, mas o respeito um pouco mais. Sabe por que? Ele tem muitos seguidores. Se você tem seguidores, tem meu respeito. As pessoas querem ver o Pimblett e eu o respeito", declarou Renato.