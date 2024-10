Renato Moicano convida Benoit Saint Denis para treinos na American Top Team

Renato Carneiro prometeu e cumpriu com sua palavra. No último sábado (28), na luta principal do UFC Paris, o brasileiro não tomou conhecimento de Benoit Saint Denis, atleta da casa, e o castigou, vencendo por nocaute via interrupção médica. Vivendo grande fase no MMA, o veterano comemorou o importante resultado e também esbanjou 'fairplay' ao se preocupar com a carreira do francês.

Tanto que, na coletiva de imprensa pós-UFC Paris, 'Moicano' convidou Saint Denis para treinar com ele na 'American Top Team'. Vale pontuar que a academia é uma das melhores do MMA e tem no brasileiro um dos seus principais destaques. Por outro lado, o promissor francês treina em um time de menor expressão, em seu país e vive momento delicado na liga, com duas derrotas seguidas. Portanto, Renato, ciente do que 'BSD' é capaz, oferece ajuda para o mesmo se recuperar e virar realidade no peso-leve (70 kg).

"Respeito Saint Denis e o que ele fez no peso. Ele é muito forte, é jovem, mas acho que ele precisa trabalhar seu jogo. O que o torna perigoso é o que o torna vulnerável. Ele coloca muita pressão. Se ele pode te tocar, vai te quebrar, mas se não pode te tocar, é fácil de ver. Ele sempre vai 100%. Falei com meus treinadores que uma vez que o derrubasse, ele faria tudo e ficaria exausto. Foi o que aconteceu. Convido Saint Denis para vir à nossa academia, treinar e posso garantir que ele será outro lutador. Ele precisa sair da zona de conforto", declarou o atleta.