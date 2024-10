Magomed Ankalaev responde Alex Poatan após campeão do UFC criticar seu estilo de luta

No dia 26 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), Magomed Ankalaev entrará em ação em uma luta de extrema importância nos meio-pesados (93 kg) do UFC. Na edição de número 308 da companhia, o russo vai medir forças com Aleksandar Rakic, sonhando em disputar o título da divisão na sequência. Mas, antes, o atleta estará de olho em Alex Pereira, campeão da categoria, que enfrenta Khalil Rountree neste sábado (5), e alimenta a rivalidade com o mesmo.

De acordo com parte da comunidade do MMA, Ankalaev deveria encarar 'Poatan' no UFC 307, mas a empresa o ignorou e escalou o americano como desafiante ao cinturão dos meio-pesados. Desde então, o russo passou a atacar o campeão, o acusando de recusar o combate por ter medo de enfrentá-lo. Por sua vez, Alex destacou que o estilo de luta 'chato' do desafeto o prejudicou, o impedindo de disputar o título.

Em sua conta oficial no 'X', Ankalaev respondeu, discordando que sua forma de lutar seja burocrática. Tanto que o russo faz questão de ressaltar que, apesar dos lutadores do seu país terem o grappling como principal atributo, sua trocação é de alto nível e poderosa. De qualquer forma, o atleta revela que, mesmo com a rivalidade, estará na torcida para 'Poatan' vencer Rountree, pois seu objetivo é destroná-lo.