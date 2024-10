Campeão do UFC, Alex Poatan projeta parceria com Dana White em nova empreitada no boxe

Recentemente, Dana White anunciou que pretende entrar de cabeça no mundo do boxe. E a provável chegada do presidente do UFC na nobre arte tem sido vista com bons olhos por figuras de destaque na comunidade das lutas, como o brasileiro Alex 'Poatan' Pereira, campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate, que está disposto a ajudar o dirigente na nova empreitada.

Em entrevista ao canal 'Kevin Iole', no 'Youtube', Poatan mostrou confiança que sua parceria com Dana White no UFC vai se estender para o boxe. Vale lembrar que o striker paulista costuma fazer sparrings com atletas da nobre arte e já competiu profissionalmente na modalidade no passado, em 2017, quando venceu Marcelo de Souza Cruz por nocaute técnico, no Brasil.

"Com certeza (me interessa). Eu acho que tenho o boxe muito bom. Não só o boxe para o MMA ou para o kickboxing, mas realmente para o boxe. Acho que eu evolui muito. Às vezes, não mostro muito treino só de boxe, mas venho fazendo isso. Não teve uma conversa com o Dana White sobre o boxe, mas sinto que essa parceria do Dana White (no boxe) vai começar comigo", afirmou Alex.