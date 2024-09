Alex Poatan culpa estilo de luta 'chato' de Ankalaev por falta de 'title shot'

A poucos dias de subir no octógono do UFC 307, em Salt Lake City (EUA), para defender seu cinturão meio-pesado (93 kg) contra Khalil Rountree Jr, Alex 'Poatan' Pereira continua sendo questionado sobre a escolha do americano como seu próximo adversário em detrimento de Magomed Ankalaev, que era visto como o favorito para ocupar tal vaga. E a paciência do striker paulista com este tema parece ter chegado ao fim.

Em entrevista ao canal do 'Kevin Iole', do 'Youtube', Alex Poatan se eximiu de culpa por Magomed Ankalaev ter sido preterido por Khalil Rountree na disputa pelo título meio-pesado do próximo sábado (5). Visivelmente irritado com o assunto, o campeão atribuiu ao próprio russo e ao seu estilo de luta 'chato' o fracasso na sua campanha pelo 'title shot' junto à organização presidida por Dana White.

"Eu não tenho culpa que o Ankalaev tem um estilo ruim (chato), que as últimas lutas dele ninguém gostou e que estão (UFC) evitando ele. Eu não tenho culpa disso, eu quero lutar com ele. Para mim vai ser uma luta boa também. Muitas pessoas falam do meu chão, das minhas defesas de queda. É só colocar essa luta que eles vão ver o que vai acontecer", disparou Alex.