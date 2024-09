Como assistir o UFC Paris, evento liderado por Renato Moicano vs Benoit Saint Denis

Neste sábado (28), o Ultimate promove seu terceiro evento em solo francês na história. Liderado pela disputa entre os top 15 do peso-leve (70 kg) Renato Moicano e Benoit Saint Denis, o UFC Paris contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 13 horas (horário de Brasília). O canal 'GOAT', do Youtube, também transmite o card preliminar.

Em ascensão na divisão dos leves (70 kg), onde ocupa atualmente a 11ª posição no ranking, Renato Moicano busca manter a boa fase no UFC. Nos seus seis mais recentes compromissos na organização, o brasileiro venceu cinco deles - os três últimos de forma consecutiva -, sendo derrotado apenas pelo ex-campeão da categoria Rafael dos Anjos, em março de 2022, após aceitar o combate em cima da hora.

Por sua vez, Benoit Saint Denis chega para o duelo principal do UFC Paris com a missão de voltar à coluna das vitórias. Após conquistar cinco triunfos consecutivos, que o levaram ao top 15 do peso-leve, o francês viu sua sequência positiva ser encerrada ao sofrer um nocaute contra Dustin Poirier, em março, na sua última luta.