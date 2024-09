Dana White e Sean O'Malley participam de trailer de novo filme do Venom; veja

Duas das principais figuras do UFC, Dana White e Sean O'Malley testaram suas habilidades no ramo da atuação. Isso porque o presidente da organização, assim como o ex-campeão peso-galo (61 kg) da liga, participaram do novo trailer do filme 'Venom: The Last Dance'. O material promocional para divulgar o longa que estreia no dia 25 de outubro nos cinemas foi bem adaptado ao mundo das lutas e, desta forma, destacou o papel interpretado pelo cartola e pelo lutador (veja abaixo ou clique aqui).

Na cena proposta, o personagem Eddie Brock, interpretado pelo astro de Hollywood Tom Hardy, entra no escritório de Dana. Em busca de dinheiro imediato, o anti-herói da Marvel se oferece para competir no Ultimate, mas é duramente rechaçado pelo dirigente, que o expulsa do ambiente. Logo em seguida, um barulho faz o cartola conferir o que estava acontecendo: Sean O'Malley estava sendo quase finalizado com um mata-leão por Venom. Assustado, o ex-campeão do UFC pede ajuda de White que, para separar os dois, entrega toda quantia presente em sua carteira, fazendo Eddie Brock soltar 'Sugar' e ir embora.

Aptidão no mata-leão é coincidência?

Além da atuação de Dana e O'Malley, a naturalidade com que Tom Hardy 'fechou o cadeado' e estrangulou Sean no mata-leão chamou a atenção dos fãs. Mas não é para menos. Afinal de contas, o astro de Hollywood é um entusiasta das artes marciais e um praticante assíduo de jiu-jitsu. Em cima dos tatames, o ator também repete o sucesso que faz nas telonas ao colecionar títulos na faixa-azul em torneios da arte suave promovidos na Inglaterra, seu país natal.