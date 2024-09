Campeão do UFC, Merab Dvalishvili oferece revanche imediata para Sean O'Malley

No dia 14 de setembro, em Las Vegas (EUA), Merab Dvalishvili conquistou a maior vitória de sua carreira. Na luta principal do UFC 306, o georgiano dominou Sean O'Malley e se tornou campeão do peso-galo (61 kg). E o atleta gostou tanto do combate, que abriu as portas para realizá-lo novamente.

Vale pontuar que o americano não aceitou a derrota para o rival, afirmou que venceu três dos cinco rounds disputados e se referiu a si mesmo como campeão do peso-galo. Ciente da reclamação de 'Sugar', Merab, que chegou a zombar do mesmo, agora lhe ofereceu uma revanche imediata para comprovar sua superioridade.

Contudo, apesar do interesse do georgiano, a probabilidade da segunda luta contra o rival acontecer é pequena. Presidente do UFC, Dana White criticou O'Malley por sua performance 'apagada'. Além disso, Umar Nurmagomedov, primo de Khabib, invicto no MMA e segundo colocado no ranking da categoria, lidera a corrida para disputar o cinturão.