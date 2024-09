De origem humilde, Kevin Christian exalta chance de "mudar a vida" com entrada no UFC

Meta ousada

Recém-contratado, o meio-pesado (93 kg) manauara traçou uma meta ousada para sua entrada no UFC: se tornar campeão dentro da empresa. Dentro do cage, até aqui, Kevin tem feito por onde. Afinal de contas, o brasileiro possui uma taxa de letalidade de 100% - com todas suas nove vitórias no MMA profissional até o momento sendo via nocaute ou finalização. Com um estilo agressivo, tanto em pé quanto no chão, o atleta de 29 anos chega no Ultimate para colocar terror em seus próximos adversários.

"É uma satisfação ser o novo contratado do UFC, com certeza virão vários shows agora. Isso já é de praxe da casa (triângulo), venho de um jiu-jitsu forte, jiu-jitsu manauara. Não (tenho nenhuma vitória por pontos). Todas foram pela via rápida, ou no primeiro ou no segundo round. Agora (no UFC), vou vir muito mais agressivo. Vou trazer muito terror para os adversários, e a meta a bater é chegar a ser campeão. Estou pronto para qualquer nome. Quando o telefone tocar, não importa quem seja, estou pronto. Como lutador, sou um striker. Mas meu chão também é muito forte. Eu sou um lutador completo", explicou Christian.

Mão amiga do matchmaker

Mesmo com a vitória via finalização no segundo round, Kevin esteve perto de ver sua tão sonhada vaga no UFC escapar pelos dedos. Isso porque a performance do brasileiro deixou Dana White em dúvida sobre qual seria o destino do atleta: contratação ou liberação. Foi quando Mick Maynard entrou em ação para dar uma 'ajuda divina' para o manauara. Durante o anúncio do presidente de seu veredito, o cartola revelou que o matchmaker da companhia foi crucial na decisão e pediu para que Dana cedesse um contrato para Christian, pois havia enxergado potencial no faixa-preta de jiu-jitsu.