Remarcação! Vicente Luque enfrenta Nick Diaz no UFC 310 em dezembro

Registro de Diaz e Luque no MMA

Nick Diaz, de 40 anos, é um dos atletas mais populares do MMA. O 'bad boy' se destacou no esporte na base do jiu-jitsu e do boxe. Em sua carreira, o americano possui um cartel composto por 26 vitórias e 11 derrotas. Seus triunfos mais importantes foram sobre BJ Penn, Frank Shamrock, Gleison 'Tibau', Paul Daley e Robbie Lawler.

Vicente Luque, de 32 anos, é um veterano do MMA. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2009 e estreou no UFC em 2015. Atualmente, 'The Silent Assassin' se encontra na 13ª posição no ranking dos meio-médios da liga. Em sua carreira, o profissional construiu um cartel composto por 22 vitórias, sendo 19 pela via rápida (11 por nocaute e oito por finalização), dez derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Belal Muhammad, Jalin Turner, Michael Chiesa, Mike Perry, Rafael dos Anjos, Randy Brown, Thiago 'Marreta' e Tyron Woodley.