Moicano revela alerta de Poirier para luta contra francês no UFC Paris

Neste sábado (28), Renato Carneiro tem uma dura missão pela frente. O atleta, embalado por três vitórias seguidas, vai enfrentar o francês Benoit Saint Denis em plena França, na luta principal do UFC Paris. E, para sair do octógono como vencedor, o brasileiro contou com a ajuda de uma importante figura em sua preparação para o combate válido pelo peso-leve (70 kg).

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Shak MMA', 'Moicano' revelou que Dustin Poirier, um de seus parceiros de treino da academia 'American Top Team', lhe alertou sobre o aspecto físico do adversário. E a informação de 'The Diamond' é válida, pois enfrentou Saint Denis.

Em março, Poirier nocauteou o francês no segundo round, mas sofreu na luta, principalmente com a força e o grappling do mesmo. Portanto, 'Moicano' agradeceu a dica dada pelo americano e garantiu estar preparado para superar o violento 'BSD' em território hostil.