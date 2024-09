Fora do UFC, Muhammad Mokaev alega ser o peso-mosca mais bem pago do mundo

Em julho desta temporada, o Ultimate abriu mão de uma das maiores promessas recentes do MMA profissional por conta de atritos entre o lutador e os dirigentes da empresa. Se tratava de Muhammad Mokaev, invicto na modalidade e com apenas 24 anos de idade. Depois de deixar a liga presidida por Dana White, 'The Punisher', como é conhecido, assinou com o Brave Combat Federation - companhia na qual iniciou sua carreira. E, aparentemente, o russo radicado na Inglaterra está bem resolvido financeiramente, já que alega ser o peso-mosca (57 kg) mais bem pago do mundo no momento.

Através de suas redes sociais (clique aqui), Mokaev, que sequer entrou em ação desde que deixou o UFC, garantiu que é o atleta de sua categoria de peso mais bem pago do mundo. A alegação pode ser interpretada como uma alfinetada à política salarial implementada pelo Ultimate. Entretanto, apesar do tom, o wrestler, logo em seguida, ressaltou seu interesse em retornar à companhia presidida por Dana White.

"O lutador peso-mosca mais bem pago do mundo no momento, sem ter o título do Brave Combat Federation. Mas é claro que meu objetivo é retornar para o UFC, porque é a organização número 1 do planeta atualmente!", escreveu Muhammad em sua conta no 'X' (antigo Twitter).