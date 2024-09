Sonnen defende revanche imediata para Sean O'Malley contra Merab Dvalishvili no UFC

"A primeira opção é que o campeão que perde o cinturão ganhe uma revanche. Foi um respeito demonstrado para cada grande campeão. E, por grande campeão, falo de campeões que também podem fazer a diferença. Todos eles tiveram revanches oferecidas, de McGregor até mais recentemente Adesanya. Todos os grandes, exceto O'Malley. Agora, você tem Merab, Umar e Deiveson. Também há uma opção final que deveria ter vindo na frente de todos eles que é, se houver controvérsia, fazemos uma revanche. Há controvérsia. Veja os rounds 1, 3 e 5. Assista sem os comentários, volte e me diga que você não vê controvérsia", declarou o veterano.

Registro de O'Malley no MMA

Sean O'Malley, de 29 anos, é um dos lutadores mais populares do MMA e é ex-campeão do peso-galo do UFC. O americano iniciou sua trajetória no MMA em 2015, foi revelado no programa Contender Series e estreou na companhia em 2017. No esporte, 'Sugar' construiu um cartel composto por 18 vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Aljamain Sterling. Marlon Vera e Petr Yan.