McGregor exibe 'teste limpo' e faz apelo por retorno ao UFC: "Mereço data de luta"

Na última atualização da extensa novela sobre o eventual retorno de Conor McGregor aos octógonos, o próprio irlandês tinha se acalmado e se 'contentado' em voltar a competir somente em 2025. Mas nesta terça-feira (24), através de suas redes sociais (clique aqui e aqui), 'Notorious' mudou o tom e voltou a fazer pressão para ter os detalhes de sua retomada ao UFC oficializados o quanto antes.

Com cinco 'prints' de emails supostamente recebidos pelo programa de antidoping do UFC, o astro do MMA compartilhou os testes limpos para, de certa forma, comprovar sua vontade de voltar a competir. Até pelas polêmicas que costuma protagonizar fora dos octógonos, McGregor desponta como o lutador mais testado do plantel do Ultimate na atual temporada. Por conta disso, Conor faz um apelo para que a alta cúpula da empresa encaminhe sua volta à ativa.

"Duas vezes o atleta mais testado do plantel do UFC. Eu mereço minha data de luta! Lutador mais testado! Testado mais que o dobro de vezes que qualquer outro lutador atualmente no plantel do UFC #AtletaLimpo", escreveu o falastrão irlandês, através de sua conta no 'X' (antigo Twitter).