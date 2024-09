Empresário detona UFC por preterir Ankalaev em disputa de título contra Poatan: "Palhaçada"

Segundo colocado no ranking meio-pesado (93 kg) do UFC, Magomed Ankalaev foi preterido por Khalil Rountree Jr como próximo desafiante ao título da categoria, que atualmente está sob posse do brasileiro Alex 'Poatan' Pereira. A decisão da organização presidida por Dana White não foi bem recebida pelo lutador russo e seu staff, como é o caso de Ali Abdelaziz, empresário do atleta.

Em entrevista à 'ESPN' americana, Abdelaziz deixou clara sua frustração por seu cliente não ter sido agraciado com o próximo 'title shot' da divisão dos meio-pesados do UFC. Na opinião do empresário, o lutador russo já provou seu valor dentro do octógono e merecia ser reconhecido por isso com a chance de conquistar o cinturão até 93 kg do Ultimate, pelo qual já lutou uma vez, em dezembro de 2022, sem sucesso.

"É uma palhaçada que ele não tenha recebido um title shot. 'Ele acabou de lutar pelo título também'. Isso é meio o que o UFC disse. Mas na realidade, eu acredito que ele é o melhor meio-pesado do planeta. Eu sei isso, você sabe disso, Dana White sabe disso, Mick Maynard sabe disso. Alex Pereira se tornou uma grande estrela - você não pode tirar isso dele. O cara está sempre disposto a lutar. Mas toda estrada tem um fim. Magomed Ankalaev vai cuidar dos seus negócios, Alex Pereira vai cuidar dos seus negócios, e esses dois caras vão lutar em 2025?, declarou Ali Abdelaziz.