Diego Lopes mira luta com Volkanovski e impõe condição para encarar Evloev no UFC

Em franca ascensão na divisão dos penas (66 kg) do UFC, onde já ocupa a terceira posição no ranking, Diego Lopes analisa agora as melhores opções para o seu futuro na organização. Desafiado recentemente por Movsar Evloev, seu único algoz no octógono do Ultimate, o brasileiro radicado no México mantém a postura contrária à revanche contra o russo e prioriza um duelo contra um ex-campeão ou a chance de 'furar a fila' por uma disputa de título.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Diego Lopes reiterou sua falta de interesse em uma nova luta contra Evloev neste momento e impôs uma condição para a revanche acontecer. De acordo com o lutador manauara, a única chance de mudar de ideia seria se o UFC garantisse um camp de treinamento completo para o combate, o que não ocorreu na primeira vez em que enfrentou o russo, e prometesse um 'title shot' em caso de vitória.

"A única possibilidade dessa luta acontecer é se o UFC realmente dizer: 'Ok, você enfrenta ele e vence, e você é o próximo pelo cinturão'. Essa é a única forma dessa luta acontecer neste momento, e eu quero um camp completo. É muito fácil para ele me desafiar sabendo que eu acabei de lutar duas semanas atrás. Eu o desafiei várias vezes para lutar com um camp completo e ele nunca quis. A possibilidade de eu aceitar essa luta agora ou enfrentá-lo de última hora é zero", sentenciou Diego.