Jorge Masvidal sobe o tom e desafia Leon Edwards: "Vou te dar uma surra"

Em março de 2019, uma confusão nos bastidores do UFC Londres iniciou uma rivalidade que nunca foi resolvida entre Leon Edwards e Jorge Masvidal. À época, 'Gamebred' agrediu o desafeto ao desferir alguns socos antes do caos se instaurar e a equipe de segurança do Ultimate separar os lutadores. Desde então, um duelo entre os dois era dado como certo no octógono mais famoso do mundo. O combate, porém, nunca se concretizou. Mais de cinco anos depois, o 'bad boy' americano parece disposto a tirar o histórico a limpo e, enfim, medir forças contra 'Rocky'.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Masvidal reativou a rivalidade com Leon e subiu o tom das provocações. De acordo com o veterano, o duelo chegou a ser oferecido para o inglês quando ambos competiam no Ultimate, mas Rocky teria recusado, segundo Jorge. Sem perder as esperanças, Gamebred voltou a alfinetar o ex-campeão meio-médio (77 kg) do UFC e o desafiou para um confronto direto.

"Eu sei que ele não lutaria comigo. Foi oferecido a ele e ele recusou. Ele não quer isso. Eu tentei (lutar com ele). Leon Edwards não quer isso. Ele tinha outras opções e optou por outras coisas, menos lutar comigo, basicamente. Vou te dizer agora mesmo, Leon, vou te dar uma surra, p***. Vamos, c***! Não sei, talvez no dia 7 de dezembro, em Las Vegas, talvez ano que vem no Super Bowl. Não sei. Mas eu irei espancar esse seu traseiro magro", provocou Gamebred.